Расходы федерального бюджета по секретным и сверхсекретным статьям в 2023 году составят около 6,5 трлн рублей

Расходы федерального бюджета России по закрытым – секретным и сверхсекретным статьям – в 2023 году составят около 6,5 трлн руб., или 23% от общей суммы трат.

Согласно закону о бюджете на нынешнюю трехлетку, в предстоящем году закрытые расходы должны были составить 3,8 трлн руб., или 15,2% от общей суммы. Таким образом, относительно действующего закона они вырастут на 2,7 трлн руб. В 2022 году законом предполагалось, что они составят 4 трлн, или 17% от общего объема.

Общая сумма запланированных расходов на 2023 год – 29,1 трлн, следует из проекта бюджета на следующую трехлетку. При этом детализировано из них лишь 22,5 трлн, т. е. почти 77%. Согласно утвержденному бюджету на 2022–2024 гг., траты в этом году должны были составить 23,7 трлн руб., из них открытые – 19,7 трлн, или 17%.

По сравнению с утвержденными в законе значениями траты бюджета этого года увеличатся до 29 трлн руб. Как сообщала Счетная палата в своем обзоре, в первой половине 2022 года доля фактически исполненных расходов федерального бюджета по закрытым статьям составила 18,6%. На открытые статьи бюджета пришлось 10,3 трлн руб. из 12,7 трлн, сообщают "Ведомости".

Накануне в Госдуму был внесен бюджет РФ на 2023 год, сообщил сегодня на пленарном заседании ГД спикер палаты Вячеслав Володин. Ранее сообщалось, что правительство спроектировало документ дефицитом на три ближайших года.