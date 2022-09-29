29 Сентября 2022
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Экономика В России
Бюджет (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Расходы федерального бюджета по секретным и сверхсекретным статьям в 2023 году составят около 6,5 трлн рублей

Расходы федерального бюджета России по закрытым – секретным и сверхсекретным статьям – в 2023 году составят около 6,5 трлн руб., или 23% от общей суммы трат.

Согласно закону о бюджете на нынешнюю трехлетку, в предстоящем году закрытые расходы должны были составить 3,8 трлн руб., или 15,2% от общей суммы. Таким образом, относительно действующего закона они вырастут на 2,7 трлн руб. В 2022 году законом предполагалось, что они составят 4 трлн, или 17% от общего объема.

Общая сумма запланированных расходов на 2023 год – 29,1 трлн, следует из проекта бюджета на следующую трехлетку. При этом детализировано из них лишь 22,5 трлн, т. е. почти 77%. Согласно утвержденному бюджету на 2022–2024 гг., траты в этом году должны были составить 23,7 трлн руб., из них открытые – 19,7 трлн, или 17%.

По сравнению с утвержденными в законе значениями траты бюджета этого года увеличатся до 29 трлн руб. Как сообщала Счетная палата в своем обзоре, в первой половине 2022 года доля фактически исполненных расходов федерального бюджета по закрытым статьям составила 18,6%. На открытые статьи бюджета пришлось 10,3 трлн руб. из 12,7 трлн, сообщают "Ведомости".

Накануне в Госдуму был внесен бюджет РФ на 2023 год, сообщил сегодня на пленарном заседании ГД спикер палаты Вячеслав Володин. Ранее сообщалось, что правительство спроектировало документ дефицитом на три ближайших года.

Теги: бюджет, расходы



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