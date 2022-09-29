Центр Москвы будет перекрыт 30 сентября

30 сентября в Москве будет закрыто движение по центральным улицам и набережным.

Как сообщается в Telegram-канале департамента транспорта, с 6 часов будет временно закрыто движение на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск.

С 13 часов движение будет закрыто на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной.

С 14 часов перекроют Старую площадь и Китайгородской проезд.

Дептранс не исключает дополнительные ограничения.

30 сентября на Красной площади состоится концерт-митинг в поддержку итогов референдумов. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пока он не может ответить на вопрос, будет ли российский лидер Владимир Путин присутствовать на концерте. Также отмечается, что обращение президента по итогам референдумов пока не планируется, сообщает ТАСС.