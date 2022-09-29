Центр Москвы будет перекрыт 30 сентября

29 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Центральный ФО В России Москва
дороги в Москве, троллейбус, транспорт (2018) | Фото: nakanune.ru

Центр Москвы будет перекрыт 30 сентября

30 сентября в Москве будет закрыто движение по центральным улицам и набережным.

Как сообщается в Telegram-канале департамента транспорта, с 6 часов будет временно закрыто движение на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск.

С 13 часов движение будет закрыто на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной.

С 14 часов перекроют Старую площадь и Китайгородской проезд.

Дептранс не исключает дополнительные ограничения.

30 сентября на Красной площади состоится концерт-митинг в поддержку итогов референдумов. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пока он не может ответить на вопрос, будет ли российский лидер Владимир Путин присутствовать на концерте. Также отмечается, что обращение президента по итогам референдумов пока не планируется, сообщает ТАСС.

Теги: Москва, транспорт, концерт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети