Стало известно, когда депутаты и сенаторы ратифицируют договор о принятии в состав России новых субъектов

Госдума России изменит график работы, чтобы документально оформить вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что до конца недели депутатам необходимо работать в Москве и скорректировать график работы на следующую неделю, которая должна была быть региональной. По его словам, депутаты переносят ее начало с 3 октября на 10 октября. Это позволит провести 3 и 4 октября пленарные заседания, поскольку "решения президента [по поводу новых субъектов] законодательно должны быть обеспечены".

"Соответственно, 3 октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14.00, с тем чтобы до этого провести заседание совета [Госдумы] и другие необходимые в соответствии с регламентом заседания Госдумы в виде комитетов", – сказал Володин.

30 сентября в Кремле должно состояться подписание договоров между Россией и территориями, сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

От лица России такие документы подписывает глава государства. В этот же день вечером на Красной площади состоится торжественный концерт, посвященный присоединению территорий.

Заседание Совета Федерации назначено на 4 октября, в этот день верхняя палата может рассмотреть вопрос о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, сообщают "Ведомости".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что федеральный бюджет России способен справиться с обеспечением равных социальных гарантий для населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, которые проголосовали за присоединение к РФ на референдумах.