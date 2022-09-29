"Вертолеты России" хотят списать более 1000 машин

Холдинг "Вертолеты России" без обсуждения с вертолетным сообществом вводит запрет на продление сроков эксплуатации транспортного вертолета Ми-8Т и самого "тяжелого" в мире вертолета Ми-26Т.

Об этом говорится в письме в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина от председателя правления Ассоциации вертолетной индустрии Михаила Казачкова. Документ поступил в аппарат правительства и был направлен для ответа по существу в Минпромторг.

Как отмечает Казачков, запрет на продление сроков эксплуатации приведет к увеличению расходов федеральных и региональных госзаказчиков, привлекающих Ми-8Т к для тушения лесных пожаров, к удорожанию услуг по поисково-спасательному обеспечению, а также к росту расходов "Почты России" по доставке почты и грузов в труднодоступные регионы.

По его словам, сегодня российский вертолетный парк насчитывает 2 тыс. 269 вертолетов, основа которого – возрастные машины – свыше 75% вертолетов отечественного производства (1135) эксплуатируются более 25 лет.

При этом парк вертолетов типа Ми-8 на 63% (1120) состоит из моделей Ми-8Т/П, снятых с производства в середине 1990-х гг., сообщают "Ведомости".