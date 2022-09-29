В Госдуму внесен проект о расширении оснований для отсрочки от призыва в армию

На рассмотрение депутатов Госдумы России внесли проект закона, расширяющий основания для предоставления отсрочки от частичной мобилизации.

Авторы документа объясняют это в том числе необходимостью реализовывать демографическую политику. Предлагается запретить мобилизовывать мужчин, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, очно обучающихся в образовательных учреждениях; имеющих на иждивении и воспитывающих без матери одного ребенка и более в возрасте до 18 лет; имеющих и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и двух несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения.

Актуальность законопроекта объяснили тем, что повышение рождаемости в период частичной мобилизации и в современных условиях является приоритетной задачей для сохранения дальнейшего развития и целостности России, сообщает РБК.

Напомним, отцы троих детей или детей с инвалидностью, возможно, смогут претендовать на отсрочку от мобилизации. Этот вопрос сейчас прорабатывается в аппарате уполномоченного по правам детей Марии Львовой-Беловой.