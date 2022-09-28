США и их партнеры приступили к определению потолка цены на российскую нефть

США совместно с партнерами по G7 и коалицией начали процесс определения потолка цены на российскую нефть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление помощника министра финансов США Элизабет Розенберг на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Процесс установления цены начался", - сказала она, отвечая на вопрос одного из сенаторов о том, выбрана ли уже предельная цена, которую Вашингтон и его союзники рассчитывают установить в качестве потолка.

Однако Розенберг отказалась четко сказать, определен ли уже этот порог. "Мы начали это процесс с партнерами по G7 и коалицией", - вновь повторила она после нескольких безуспешных попыток сенатора добиться однозначного утвердительного или отрицательного ответа.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в случае введения рядом стран "потолка" цен на нефть, Россия не будет с ними взаимодействовать на таких нерыночных принципах, энергоресурсы пойдут на другие направления. Представитель Кремля отметил, что введение ограничений цены на российскую нефть странами G7 приведет к существенной дестабилизации рынка. У России есть альтернативные сценарии на этот случай, добавил Песков, нефть будет перенаправлена в те страны, которые действуют на рыночных условиях.