Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма по взрывам на "Северном потоке"

Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма по факту умышленного повреждения газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Начато предварительное расследование. Отмечено, что России был причинен существенный экономический ущерб.

"Не позднее 26.09.2022 в районе острова Борнхольм совершены умышленные действия по повреждению газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", проложенных по дну Балтийского моря. По этим газопроводам Российской Федерацией поставлялся природный газ в страны Европейского союза как для целей промышленного использования, так и для целей отопления жилых помещений. В результате данных действий Российской Федерации причинен существенный экономический ущерб. В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), по направленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Напомним, о падении давления в системе газопроводов "Северный поток" стало известно вечером 26 сентября. Выяснилось, что утечке газа рядом с островом Бронхольм предшествовали два взрыва. Власти Дании и Швеции уже начали расследование. Между тем оператор газопровода ("дочка" "Газпрома") заявил, что пока масштабы разрушений не ясны и сроки ремонта газопровода тоже.