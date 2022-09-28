28 Сентября 2022
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Происшествия В России За рубежом
Утечка газа (2022) | Фото: Министерство обороны Дании

Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма по взрывам на "Северном потоке"

Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма по факту умышленного повреждения газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Начато предварительное расследование. Отмечено, что России был причинен существенный экономический ущерб.

"Не позднее 26.09.2022 в районе острова Борнхольм совершены умышленные действия по повреждению газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", проложенных по дну Балтийского моря. По этим газопроводам Российской Федерацией поставлялся природный газ в страны Европейского союза как для целей промышленного использования, так и для целей отопления жилых помещений. В результате данных действий Российской Федерации причинен существенный экономический ущерб. В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), по направленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Напомним, о падении давления в системе газопроводов "Северный поток" стало известно вечером 26 сентября. Выяснилось, что утечке газа рядом с островом Бронхольм предшествовали два взрыва. Власти Дании и Швеции уже начали расследование. Между тем оператор газопровода ("дочка" "Газпрома") заявил, что пока масштабы разрушений не ясны и сроки ремонта газопровода тоже.

Теги: саботаж, диверсия, северный поток, утечка, взрыв, генпрокуратура, дело об акте терроризма



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