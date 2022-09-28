28 Сентября 2022
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автобус, транспорт, общественный транспорт (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Сургуте школьницу заперли на два часа в холодном автобусе

Следственный комитет проводит проверку информации о запертой на два часа в сургутском автобусе школьнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по ХМАО-Югре.

"По предварительным данным, водитель и кондуктор одного из маршрутных автобусов города Сургут заперли автобус, в котором находилась 14-летняя местная жительница. Освободить несовершеннолетнюю удалось спустя два часа, после возвращения водителя. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Telegram-канал Ural Mash сообщает, что девочка доехала до конечной — на остановку "Мира". Водитель с кондуктором торопились уйти на обед и закрыли автобус, не убедившись, что все пассажиры вышли. В салоне никакой информации о перевозчике не было.

Подросток позвонила маме, та — в полицию. И только там смогли откопать хоть какую-то информацию об этом рейсе и сообщить его сотрудникам о случившемся. Сейчас школьница дома, с ней всё хорошо — медицинская помощь не понадобилась.

Теги: автобус, школьница, доследственная проверка



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