В Сургуте школьницу заперли на два часа в холодном автобусе

Следственный комитет проводит проверку информации о запертой на два часа в сургутском автобусе школьнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по ХМАО-Югре.

"По предварительным данным, водитель и кондуктор одного из маршрутных автобусов города Сургут заперли автобус, в котором находилась 14-летняя местная жительница. Освободить несовершеннолетнюю удалось спустя два часа, после возвращения водителя. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Telegram-канал Ural Mash сообщает, что девочка доехала до конечной — на остановку "Мира". Водитель с кондуктором торопились уйти на обед и закрыли автобус, не убедившись, что все пассажиры вышли. В салоне никакой информации о перевозчике не было.

Подросток позвонила маме, та — в полицию. И только там смогли откопать хоть какую-то информацию об этом рейсе и сообщить его сотрудникам о случившемся. Сейчас школьница дома, с ней всё хорошо — медицинская помощь не понадобилась.