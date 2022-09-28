28 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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мобилизованные, нижневартовск (2022) | Фото: t.me/dmitry_koshchenko

Столица Самотлора проводила своих мобилизованных мужчин: Вы - достойные сыны Отечества!

В городах и селах России провожают мобилизованных земляков. Сегодня в Нижневартовске прошла отправка мобилизованных в армейские ряды мужчин - жителей города, передает корреспондент Накануне.RU.

мобилизованные, нижневартовск(2022)|Фото: t.me/dmitry_koshchenko

Глава города Дмитрий Кощенко сообщил в своем телеграмм-канале: "Проводили первую команду. Настроение у парней боевое. Хотел бы выразить благодарность каждому бойцу за гражданскую позицию. Вы – достойные сыны Отечества. Возвращайтесь домой живыми и здоровыми!"

дмитрий кощенко(2022)|Фото: t.me/dmitry_koshchenko

Также глава администрации Нижневартовска сообщил, что дал поручение сотрудникам администрации изучить ситуацию и потребности каждой семьи военнослужащего для оказания оперативной помощи.

проводы мобилизованных, нижневартовск(2022)|Фото: t.me/dmitry_koshchenko

"Ни один вопрос, ни одна семья не останутся без внимания", - заверил Дмитрий Кощенко.

Теги: мобилизация, дмитрий кощенко, нижевартовск, семьи мобилизованных



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