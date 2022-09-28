Столица Самотлора проводила своих мобилизованных мужчин: Вы - достойные сыны Отечества!

В городах и селах России провожают мобилизованных земляков. Сегодня в Нижневартовске прошла отправка мобилизованных в армейские ряды мужчин - жителей города, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава города Дмитрий Кощенко сообщил в своем телеграмм-канале: "Проводили первую команду. Настроение у парней боевое. Хотел бы выразить благодарность каждому бойцу за гражданскую позицию. Вы – достойные сыны Отечества. Возвращайтесь домой живыми и здоровыми!"

Также глава администрации Нижневартовска сообщил, что дал поручение сотрудникам администрации изучить ситуацию и потребности каждой семьи военнослужащего для оказания оперативной помощи.

"Ни один вопрос, ни одна семья не останутся без внимания", - заверил Дмитрий Кощенко.