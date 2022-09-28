Вице-спикер Совета Федерации назвал страны, которым выгоден подрыв "Северного потока"

Подрыв трубопровода "Северный поток" и газопровод "Северный поток - 2" выгоден только двум странам - Украине и США. Такое мнение в telegram-канале высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Первая - Украина, становящаяся монополистом поставок российского трубопроводного газа в Европу. Вторая - США, устраняющая из Европы значительную долю российского трубопроводного газа как конкурента американского сжиженного. Сейчас, если я прав, американцы и украинцы будут хором и во весь голос убеждать Европу, что это не так и что подрывы - очередная попытка России расколоть коллективный Запад с примкнувшими новобранцами вкупе. Типа - "если уж они бомбили своих на Запорожской АЭС, с них станет"… Европе же предстоит трудный выбор - принять на веру и в очередной раз продемонстрировать пресловутую евроатлантическую солидарность (читай - трусливую лояльность) либо набраться смелости и провести реальное и честное расследование. К которому, кстати, абсолютно готова Россия", - говорится в сообщении.

По мнению политика, определяться европейским странам следует уже сейчас, так как "отсиживаться "в европейском домике", закрывая глаза на жесткие и циничные реалии англосаксонского мира, больше не получится".

Напомним, о падении давления в системе газопроводов "Северный поток" стало известно вечером 26 сентября. Выяснилось, что утечке газа рядом с островом Бронхольм предшествовали два взрыва. Власти Дании и Швеции уже начали расследование. Между тем оператор газопровода ("дочка" "Газпрома") заявил, что пока масштабы разрушений не ясны и сроки ремонта газопровода тоже.