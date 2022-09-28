Максим Решетников заявил об ускоренном восстановлении экономики России

Министр экономического развития России Максим Решетников выступил на правительственном часе в Госдуме, где рассказал об ускоренном восстановлении экономики России, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, решения плана первоочередных действий принесли нужный эффект, потому что опирались на запросы бизнеса, отраслей и регионов.

Максим Решетников также подчеркнул, что главным фактором устойчивости экономики РФ стала ставка на предпринимательскую инициативу. Бизнес активно перестраивает свою работу. План дал все необходимые инструменты, запустив процессы адаптации экономики.

Также было сказано, что правительство не сворачивает антикризисную повестку, а переходит к системным среднесрочным задачам адаптации экономики, так как санкции будут носить долгосрочный характер. Идет активное расширение рыночного кредитования, и льготные программы постепенно завершаются. Программы для малого и среднего бизнеса были адаптированы под текущие условия и реализуются уже как системные.

Большой комплекс мер был запущен для поддержки импорта. Ставку сделали на упрощение процедур ввоза товаров в страну, обнуление импортных пошлин, особый режим декларирования.