В Челябинской области аннулировали повестки студента и отца-одиночки

В Челябинской области специалисты ОНФ помогли трем местным жителям аннулировать повестки по частичной мобилизации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения, повестку получил мужчина с категорией "Д". Он обратился к общественникам, чтобы узнать правомерно ли ему прислали повестку. "Мы оперативно внесли его в свои списки и передали ответственным ведомствам. В итоге мужчина никуда не поехал", - рассказали в ОНФ.

Также удалось аннулировать повестку студента колледжа, который учится очно.

Кроме того, повестку получил отец-одиночка с двумя детьми, который ухаживает за дедушкой - инвалидом 1 группы. Решение о мобилизации было отменено после вмешательства. общественников