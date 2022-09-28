28 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество Челябинская область
Военный билет (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области аннулировали повестки студента и отца-одиночки

В Челябинской области специалисты ОНФ помогли трем местным жителям аннулировать повестки по частичной мобилизации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения, повестку получил мужчина с категорией "Д". Он обратился к общественникам, чтобы узнать правомерно ли ему прислали повестку. "Мы оперативно внесли его в свои списки и передали ответственным ведомствам. В итоге мужчина никуда не поехал", - рассказали в ОНФ.

Также удалось аннулировать повестку студента колледжа, который учится очно.

Кроме того, повестку получил отец-одиночка с двумя детьми, который ухаживает за дедушкой - инвалидом 1 группы. Решение о мобилизации было отменено после вмешательства. общественников

Теги: повестка, мобилизация,



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