Митрополит Амвросий посетил Ржев, показанный в фильме Евгения Пригожина как место победы над бездуховностью

Режиссер драмы «Ржев» Игорь Копылов называл его: «Точка, где мы перестали бояться».

Память павших в Ржевской битве почтил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Он посетил церковь Игнатия Брянчанинова и Собора Оптинских старцев, а также Ржевский мемориал Советскому солдату. Защитникам Отечества посвятили песнопение «Вечная память».

Глава Тверской митрополии Амвросий посетил Ржевскую епархию. Вместе с епископом Ржевским и Торопецким Адрианом он совершил Божественную литургию в храме Оптинских святых. На богослужении присутствовали глава города Ржева Роман Крылов, а также представители тверской Думы и Законодательного Собрания. После литургии митрополит произнес вдохновляющую проповедь и молитву о мире. В заключение визита митрополит Амвросий и епископ Адриан посетили Ржевский мемориал, чтобы возложить цветы.

«Вождям и воинам, жизнь свою положившим за Отечество, была пропета “Вечная память”», – сообщили на сайте Тверской Метрополии.

Храм Оптинских святых появился в Ржеве относительно недавно, в 2000-х годах. В то же время многие местные церкви стали безмолвными свидетелями ужасов Ржевской битвы. Сведения о храмах Ржевского района, в том числе о разрушенных во время боев, собраны в Вознесенском соборе. По инициативе прихожан здесь был обустроен музей «Православные святыни земли Ржевской». В экспозиции представлены тематические экспонаты: фрагменты купольных крестов, иконы со следами пуль, нательные иконки красноармейцев, а также фотографии храмов.

Образ ржевской церкви проник даже в искусство. В 2019 году на экраны вышел художественный фильм, посвященный защите села Овсянниково – одного из населенный пунктов, где во время Великой Отечественной войны велись наиболее ожесточенные и кровопролитные бои. Одним из мощных по воздействию на зрителя стал образ церкви. Место, где обычно люди ищут успокоения души, встретило героев фильма телами детей, женщин и стариков, убитых фашистами. Отельным символом разгула бездуховности стал рухнувший купол с крестом.

«Это было для меня важно и по смыслу, и с художественной точки зрения. Ржевская битва – это некая точка нашего дна, на которое мы упали и от которого сумели оттолкнуться. И вот мне кажется, Ржев – это была та точка, где мы перестали бояться», – рассказывал режиссер Игорь Копылов в одном из интервью.

Драма была снята по мотивам повести автора-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», однако церковь в сюжете появилась по желанию режиссера. При этом в фильм из повести попали образы некоторых персонажей. Примечательно, что инициатором съемок стал петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Именно с его деда Евгения Ильича автор списал ротного для своего произведения. Поддержку проекта бизнесмен объяснил желанием почтить героического предка и внести лепту в сохранении памяти об истории страны.

Художественный ход режиссера в точности соответствует реальным событиям. Так Вознесенский собор немцы превратили в дот. В стенах были вырублены амбразуры, через которые велись обстрелы по позициям красноармейцев. Во время оборонительных мероприятий были уничтожены все пять куполов, разрушен алтарь. Однако в 80-х собор восстановили, и теперь он снова принимает прихожан.

Представители регионального духовенства вносят весомый вклад в сохранение истории города воинской славы Ржева. В годы ВОВ здесь погибли сотни тысяч красноармейцев, не говоря уже о мирных жителях. До сих пор в ржевской земле находят останки, но только в наше время над братскими могилами стали появляться кресты. Погибших 80 лет назад разыскивают специальные экспедиции поисковиков, а тех, кого удается опознать, хоронят со всеми полагающимися обрядами.