Приставы останавливают взыскание долгов с мобилизованных

Федеральная служба судебных приставов временно не будет взыскивать долги с тех, кто попал под частичную мобилизацию.

Сообщение службы приводит РИА Новости. Подать соответствующее заявление можно на призывных пунктах.

Ранее стало известно, что законопроект о списании кредитов погибших участников специальной военной операции не смог во вторник, 27 сентября, пройти сразу три чтения, на чем рьяно настаивали многие депутаты. Парламентарии в публичном пространстве выставили законопроект как социальные гарантии для мобилизованных, но на деле оказалось, что государство хочет обязать банки платить по долгам погибших.