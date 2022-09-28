28 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Экономика В России
Солдаты (2022) | Фото: Накануне.RU

Приставы останавливают взыскание долгов с мобилизованных

Федеральная служба судебных приставов временно не будет взыскивать долги с тех, кто попал под частичную мобилизацию.

Сообщение службы приводит РИА Новости. Подать соответствующее заявление можно на призывных пунктах.

Ранее стало известно, что законопроект о списании кредитов погибших участников специальной военной операции не смог во вторник, 27 сентября, пройти сразу три чтения, на чем рьяно настаивали многие депутаты. Парламентарии в публичном пространстве выставили законопроект как социальные гарантии для мобилизованных, но на деле оказалось, что государство хочет обязать банки платить по долгам погибших.

Теги: ФССП, долг, частичная мобилизация



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Ранее 28.09.2022 10:53 Мск Ни государство, ни банки не хотят платить по кредитам погибших мобилизованных россиян


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