28 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Запуск трамвая &quot;Екатеринбург - Верхняя Пышма&quot; (2022) | Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Рабочие перекроют движение трамваев в сторону ЖБИ

Рабочие на несколько дней закроют трамвайное движение в сторону ЖБИ. Об этом сообщает пресс-служба Гортранса по Екатеринбургу.

В связи с проведением ремонтных работ на трамвайных путях, общественный транспорт прекратит ездить по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова от остановки "Уральский федеральный университет" до конечной станции "40 лет ВЛКСМ" в обоих направлениях. Ограничения будут действовать с 22.00 30 сентября до 05.00 3 октября, а также с 23.30 7 октября до 05.00 10 октября.

В этот период изменится схема движения трамваев №5, 8, 13, 15, 23 и 32. На первом этапе работ по измененному маршруту будут ездить троллейбусы № 6, 7 и 12: движение будет закрыто по улицам Академическая, Мира, Малышева от конечной станции "Академическая" до гостиницы "Центральная" в обоих направлениях.

Измененный маршрут можно посмотреть на сайте Гортранса.

Теги: ЖБИ, трамвай, ремонт



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