Сотрудники администрации Тобольска будут передавать часть своих зарплат мобилизованным

Сотрудники администрации Тобольска приняли решение о передаче части своих зарплат мобилизованным. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня сотрудники мэрии вместе с волонтерами формировали вещмешки с первым необходимым для мобилизованных. В ближайшее время вещи будут отправлены на пункт сбора.

"С коллегами приняли решение ежемесячно перечислять однодневный заработок на нужды мобилизованных. Это помимо добровольной помощи каждого из нас через наших активистов и общественных деятелей. Им отдельное спасибо за неравнодушие. И предложение объединить усилия. Мы готовы оказать всю необходимую помощь, пишите свои предложения в группе администрации под постом", - говорится в сообщении.