Лукашенко впервые приехал с официальным визитом в Абхазию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с официальным визитом посетил Абхазию. Он встретился с главой республики Асланом Бжанией и заметил, что эта поездка не связана с чем-то особенным – просто решил укрепить отношения.

"Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально", - цитирует Лукашенко агентство "Апсныпресс".

В 2015 году в ходе визита в Грузию и встречи с её президентом Георгием Маргвелашвили Лукашенко заявил, что Республика Беларусь признаёт "территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ страны". В ходе этого же визита Лукашенко назвал Абхазию частью Грузии: "Мы и до этого должны были встретиться друг с другом в этом легендарном городе и легендарной стране. К моему стыду, я никогда не был в Тбилиси, и, фактически, нигде в Грузии, кроме Абхазии. Как историк, я много читал о Грузии и знаю многое".