Челябинская область получила гарантийное письмо на финансирование строительства межвузовского кампуса

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подтвердил финансирование проекта по созданию межвузовского кампуса в Челябинске.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, Алексей Текслер рассказал, что в настоящий момент проводится разработка проектно-сметной документации, идут инженерные изыскания. На следующей неделе будет подписано концессионное соглашение.

"На следующей неделе мы подписываем концессионное соглашение. Я процесс ускоряю, со стороны ВТБ тоже есть подтверждение о готовности подписания", — отметил он.

Регион уже получил гарантийное письмо о выделении средств на строительство кампуса на 2023-2025 годы. "Ваш кампус полностью защищен в тех объемах, которые запланированы, подтверждено финансирование", — подчеркнул Валерий Фальков.

Напомним, проект предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 126 тыс. кв.м. с созданием 5 тыс. мест для размещения и проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных сотрудников. Они будут развивать экологическое направление, фундаментальную науку, медицину. Кампус планируется разместить на двух площадках: реконструируемый квартал Южно-Уральского государственного университета и прилегающая территория Челябинского государственного университета. В августе проект межвузовского кампуса вошел в число восьми проектов высокой степени готовности, к реализации которых приступят в 2021 году.

Предварительная стоимость объекта оценивается в 14,3 млрд рублей.

В мае Правительство РФ определило компанию, с которой могут заключить концессионное соглашение без проведения конкурса для реализации проекта по созданию университетского кампуса в Челябинске. Такой организацией выбрана "Челябинская концессионная компания".