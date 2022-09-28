28 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Суд постановил убрать незаконный тир с пешеходной улицы Екатеринбурга

В Екатеринбурге демонтирован тир на пешеходной улице Вайнера. Такое решение вынес Арбитражный суд Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь шла о прекращении использования земельного участка на пересечении улиц Вайнера и Попова одним из ООО и демонтаже нестационарного объекта "Тир".

"Кроме незаконной установки в числе претензий к этому объекту – помехи пешеходному трафику на одной их центральных городских улиц и нарушение общей архитектурной концепции из-за неэстетичного вида. Кроме этого, возникали вопросы о безопасности данного развлечения в период праздников, массовых мероприятий и народных гуляний", - пояснили в мэрии.

По словам замглавы администрации Ленинского района Екатеринбурга Максима Чаплыгина, ранее от жителей поступали многочисленные просьбы убрать незаконный тир с территории одного из любимых мест отдыха. В итоге тот был демонтирован предпринимателем. По данным Чаплыгина, в отношении юрлица ведутся другие судебные разбирательства по факту установки несанкционированных объектов в Историческом сквере, на улицах Академика Бардина, Большакова и других.

Теги: суд, тир, улица, Екатеринбург



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