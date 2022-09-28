Меняйло ограничили доступ машин в Северную Осетию

Глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло подписал указ, вводящий в регионе режим повышенной готовности. Документом, в частности, ограничен доступ транспортных средств на территорию Северной Осетии. Такие решения обусловлены большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь государственную границу Российской Федерации и Грузии, сообщает администрация Северной Осетии.

Кроме того, на въездах в республику и на КПП "Верхний Ларс" организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Задача опергрупп – в соответствии со списками Министерства обороны РФ вручать гражданам, подлежащим призыву, повестки. Сергей Меняйло подчеркнул, что теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны.

"Вручение повестки не означает, что человека сразу везут на призывной пункт. Однако, каждый должен понимать, что, если он оказался в списке граждан, которые подлежат частичной мобилизации, согласно Указу Президента РФ, неявка в военкомат повлечет за собой последствия, прописанные в законе – вплоть до уголовной ответственности. И еще хочу подчеркнуть: эта работа будет проводиться в строгом соответствии с критериями, прописанными в Указе Президента страны", - подчеркнул Сергей Меняйло.

Глава региона поручил организовать временные пункты обогрева и питания на пункте пропуска Верхний Ларс. Министерству здравоохранения поручено организовать патрулирование экипажей скорой помощи на этом же участке, а также организовать санитарную очистку территории и установку мусорных контейнеров.

По информации республиканского Министерства внутренних дел, за сутки с 25 по 26 сентября 2022 г. через пункт пропуска "Верхний Ларс" на территорию Грузии въехало 10,8 тыс. граждан Российской Федерации, а с 26 по 27 сентября – 9,4 тыс. Весь транзитный транспорт проходит через Северную Осетию, что создаёт проблемы на дорогах республики и ведет к росту напряженности.

"Ограничение въезда на территорию Северной Осетии не коснется граждан, которые в ней проживают и имеют соответствующую прописку. Они смогут беспрепятственно въехать в регион при предъявлении соответствующих документов", – заключил Сергей Меняйло.