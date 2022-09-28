28 Сентября 2022
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Общество В России
(2006) | Фото: Накануне.ru

В Госдуме предложили уголовную ответственность для россиян, подписывающих антироссийские документы

Заместитель главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко предложил установить уголовную ответственность для россиян, которые при въезде за границу подписывают какие-либо антироссийские документы.

В этом он поддержал высказавшегося сегодня спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он назвал преступниками тех, кто подписывает антироссийские прокламации при въезде в Грузию. Примечательно, что власти Грузии на официальном уровне не устанавливали таких правил. Как будут фиксироваться и доказываться такие "преступления" – ни Ревенко, ни Володин не пояснили.

Между тем, в Латвии требование подписать несогласие с политикой Москвы для въезжающих россиян ввели еще летом этого года – тогда "единороссы" не были столь воинственно настроены и поправок в Уголовный кодекс не предлагали.

Теги: госдума, россияне, граница, евгений ревенко, единая россия, вячеслав володин



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