"Уральские авиалинии" вернут деньги клиентам, купившим билеты до мобилизации

Авиакомпания "Уральские авиалинии" вернут деньги жителям страны, купившим билеты до объявления частичной мобилизации. В пресс-службе компании уточняют, что мобилизованные граждане могут оформить вынужденный возврат. Это касается и их родственников, которые оформляли билеты в одном бронировании с призывником.

"Уральские авиалинии" напоминают, что речь идет о билетах, приобретенных до 21 сентября текущего года. Россияне, кого коснулась частичная мобилизация, могут лично обратиться по месту приобретения авиабилета и предъявить один из документов.

повестка;

мобилизационное предписание с документами, подтверждающими, что воинская часть, к которой приписан гражданин, переведена в военное состояние;

документы (в свободной форме), подтверждающие, что гражданин обращался за разрешением на выезд с места жительства, и ему было в этом отказано, с представлением документов, подтверждающих его нахождение на воинском учёте;

документы о том, что гражданин состоит на воинском учёте, обратился за разрешением на выезд с места жительства, и ответ им ещё не получен в течение первых 30 дней с даты введения мобилизации в Российской Федерации (обращения граждан рассматриваются в соответствии с 59-ФЗ в течение 30 дней с даты поступления);

уведомление, ограничивающее право на выезд пассажира из Российской Федерации, выданное на пункте пропуска пограничного контроля.

Среди родственников и близких тех, кому пришла повестка, вернуть деньги за билет могут:

члены семьи, следующие совместно на одном рейсе с гражданином, подлежащим призыву, при предъявлении документов, подтверждающих родство;

пассажиры, следующие совместно с гражданином, подлежащим призыву, и оформленным с ним в одном бронировании (за исключением групповых бронирований).

Если же мобилизованный уже убыл по месту службы, возврат может оформить третье лицо, предоставив оригинал или копию вышеуказанных документов. Помимо этого, стоит взять с собой доверенность от пассажира на получение денег за билет.

Авиакомпания предупреждает, что для возврата билета его необходимо аннулировать не позднее, чем за 40 минут до вылета. Для этого пассажиру стоит обратиться в службу поддержки пассажиров по телефонам: 8 800-7700-262, +7 (499) 920-22-52 или сдать места самостоятельно на официальном сайте в разделе "Управление бронированием".