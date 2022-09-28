Нитки "Северного потока" могут быть выведены из строя навсегда

Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки трубопровода "Северный поток" и газопровод "Северный поток - 2" навсегда окажутся непригодными для использования после якобы имевшей место диверсии.

Если нитки трубопроводов не отремонтировать быстро, в газопроводы попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию, пишет издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, данные приводит ТАСС. При этом указывается, что специалисты Министерства иностранных дел Германии, несколько других федеральных министерств и ведомство федерального канцлера обсуждают последствия инцидента. В качестве первого шага федеральная полиция теперь усилит контроль над территориальными водами Германии, а ее суда будут более внимательно следить за соответствующими маршрутами критически важной инфраструктуры.

Кроме того, федеральные земли должны усилить охрану прибрежных районов на Северном и Балтийском морях. Вместе с тем вызывает озабоченность безопасность строящихся в настоящее время терминалов для приема сжиженного природного газа, а также подводных и телекоммуникационных кабелей.

Напомним, о падении давления в системе газопроводов "Северный поток" стало известно вечером 26 сентября. Выяснилось, что утечке газа рядом с островом Бронхольм предшествовали два взрыва. Власти Дании и Швеции уже начали расследование. Между тем оператор газопровода ("дочка" "Газпрома") заявил, что пока масштабы разрушений не ясны и сроки ремонта газопровода тоже.