Федеральный бюджет выдержит вхождение новых регионов

Федеральный бюджет России способен справиться с обеспечением равных социальных гарантий для населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, которые проголосовали за присоединение к РФ на референдумах.

"Вы спросили, выдержит ли бюджет? Выдержит. Является ли это предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является. Предстоит серьезная работа", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует "Ъ".

Напомним, проект бюджета на 2023 г. внесен в Госдуму, об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Новое бюджетное правило в условиях вынужденного сохранения высокого уровня расходов отложено на 2025 г., налоги на сырьевых экспортеров из-за ожидаемого сокращения общих поступлений будут заметно увеличены.

На 2023 г. доходы запланированы в размере 26,13 трлн руб., что на 1,6 трлн меньше, чем ожидается в этом году (27,7 трлн руб.). Расходы главного финансового документа должны составить 29,06 трлн руб. (в 2022 г. – 29 трлн руб.).

Такой открыв доходов от расходов приведет к дефициту бюджета в 2023 г. в размере 2,9 трлн руб., или 2% ВВП, что вдвое больше 1,1% ВВП из июньских проектировок Минфина и превышает прогнозируемый по итогам этого года уровень в 0,9% ВВП, или 1,3 трлн руб.