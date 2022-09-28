Полиция задержала в "Кольцово" буйного москвича

Буйного пассажира рейса "Екатеринбург - Москва" задержали за агрессивной поведение. Об этом сообщает пресс-служба ЛО МВД России в аэропорту "Кольцово".

Инцидент произошел 27 сентября. В стерильной зоне полиция, вызванная сотрудниками аэропорта, задержала мужчину 1979 г.р. При посадке на борт он, предположительно, находился в алкогольном опьянении и матерился на других пассажиров. При этом на представителей авиакомпании он не обращал никакого внимания.

Москвича доставили дежурную часть линейного отдела полиции и составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. В процессе выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности, однако штрафы не оплачивал.