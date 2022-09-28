Международные инспекторы проверили радиационную безопасность Белоярской АЭС

Международная страховая инспекция проверила радиационную безопасность и оценила страховые риски Белоярской атомной электростанции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АЭС, в состав инспекции вошли представители страховых компаний "Атомный страховой брокер" и "СОГАЗ", а также профильных подразделений концерна "Росэнергоатом". В течение четырех дней аудиторы осмотрели все четыре энергоблока. Кроме этого, они провели обход помещений главных корпусов и вспомогательных зданий блоков – центральные залы, блочные щиты управления, пультовые, помещения систем безопасности.

Контрольный обход включал осмотр специальной пожарно-спасательной части №35, которая обеспечивает охрану Белоярской АЭС. Частью проверки стало интервьюирование руководителей и специалистов атомной станции по вопросам личной ответственности за результаты ее работы.

Подводя итоги, инспекторы отметили высокие эксплуатационные показатели станции и дали хорошую оценку культуре безопасности и производства в целом.

Международная страховая инспекция проводилась на Белоярской АЭС в четвертый раз. Предыдущий подобный аудит состоялся в 2014 году.