28 Сентября 2022
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Организация нового образовательного экологического маршрута на территории Текутьевского бульвара в Тюмени (2022) | Фото: &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

При поддержке "Транснефть – Сибирь" в Тюмени открыт образовательный экомаршрут

"Транснефть – Сибирь" в рамках программы благотворительной деятельности оказало помощь в организации нового образовательного экологического маршрута на территории Текутьевского бульвара в Тюмени. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-служб компании.

На выделенные средства Тюменское областное общественное детское движение "ЧИР" создало уникальное экологическое пространство – экомаршрут "Сквер Юннатов", открытие которого приурочено к 70-летию юннатского движения Тюменской области.

В торжественном открытии экомаршрута приняли участие председатель комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской областной думы Инна Лосева, директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Сергей Борисевич, сотрудники "Транснефть – Сибирь", представители общественных организаций, учащиеся общеобразовательных школ города.

Организация нового образовательного экологического маршрута на территории Текутьевского бульвара в Тюмени(2022)|Фото: "Транснефть – Сибирь"

В рамках проекта на территории сквера Юннатов было установлено пять стендов с детальной информацией о его истории, животном и растительном мире. Цель проекта - знакомство школьников с окружающей средой в границах города при реализации дополнительных программ обучения естественнонаучной направленности, он также может быть интересен широкому кругу общественности в рамках развития круглогодичного экотуризма.

Организация нового образовательного экологического маршрута на территории Текутьевского бульвара в Тюмени(2022)|Фото: "Транснефть – Сибирь"

Генеральный директор "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов отметил, что предприятие активно участвует в благоустройстве Текутьевского бульвара, расположенного рядом с главным офисом.

"В год своего 55-летия компания подарила горожанам новый образовательный экомаршрут "Сквер Юннатов". Год назад в преддверии новогодних праздников на территории бульвара при поддержке предприятия была установлена праздничная световая инсталляция "Млечный путь", - заявил он.

Открытие маршрута является продолжением реализации регионального образовательного проекта "Интерпарк" и предусматривает создание экотуристических маршрутов на природных территориях городского центра и муниципальных образований Тюменской области.

Организация нового образовательного экологического маршрута на территории Текутьевского бульвара в Тюмени(2022)|Фото: "Транснефть – Сибирь"

"Этот проект удалось реализовать благодаря поддержке "Транснефть – Сибирь". Компания всегда с готовностью идет навстречу образовательным и экологическим проектам, реализуемым на территории нашего города. Создание образовательно-просветительского пространства в сквере Юннатов на территории Текутьевского бульвара позволит нам проводить экотуристические мероприятия в круглогодичном режиме, знакомить горожан и гостей Тюмени с природой городских природных территорий в онлайн-режиме", - отметила руководитель Тюменского областного общественного детского движения "ЧИР" Светлана Максимова.

Теги: Транснефть, экомаршрут, детское движение ЧИР



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