На Ямале прокуратура установила виновного в утечке газа на месторождении

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура проверила исполнение требований законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Установлено, что в мае 2022 года в результате аварии, при проведении "Эриэлл Нефтегазсервис" буровых работ на территории Новопортовского месторождения, произошел неконтролируемый выброс газовой смеси свыше 30 тонн. Вследствие чего причинен ущерб атмосферному воздуху в размере более 156 тыс. рублей", - говорится в сообщении компании.

Природоохранным прокурором руководителю предприятия внесено представление. В настоящее время полностью возмещен вред, причиненный окружающей среде.