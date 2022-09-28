Жителя Челябинской области приговорили к 10 годам колонии за убийство девушки

В Челябинского области местного жителя приговорили к 10 годам в колонии строгого режима за убийство 23-летней девушки и хищение ее имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кыштымского городского суда.

В сентябре прошлого года между обвиняемым и девушкой, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Мужчина задушил потерпевшую, а ее труп переместил в ванну с водой. После убийства он похитил телевизор.

Обвиняемый признал вину только в хищении имущества. По решению суда он должен выплатить в пользу потерпевшей 1 млн рублей компенсации морального вреда.