28 Сентября 2022
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Политика В России В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
(2005) | Фото: victory.rusarchives.ru

Губарев сравнил присоединение Новороссии с приказом "Ни шагу назад!"

Прошедшие в регионах Новороссии референдумы являются тем же, чем был приказ № 227 Народного комиссара обороны СССР Иосифа Сталина от 28 июля 1942 года, который известен как "Ни шагу назад!". В этом уверен первый командир народного ополчения Донбасса, а ныне рядовой ВС РФ Павел Губарев.

Приказ Сталина назывался "О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций". Он был издан в связи с ухудшением стратегической обстановки на фронте, когда войска Красной армии потерпели ряд поражений и отступили к Волге и Кавказу, а дальнейшее отступление грозило государству гибелью.

Губарев считает, что прошедшие референдумы не повлияют на обстановку на фронте, "но теперь это точка невозврата".

"Теперь ни шагу назад! До победы!" - написал он в своем телеграм-канале.

Недавно он написал, что "в армии прошла работа над ошибками".

Депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что 4 октября, когда может быть окончательно утверждено присоединение освобожденных территорий Новороссии, станет "перепрошивкой истории": эта дата теперь будет не будет ассоциироваться с ельцинским расстрелом Белого дома в 1993 году.

Теги: Павел Губарев, референдум



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