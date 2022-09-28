Губарев сравнил присоединение Новороссии с приказом "Ни шагу назад!"

Прошедшие в регионах Новороссии референдумы являются тем же, чем был приказ № 227 Народного комиссара обороны СССР Иосифа Сталина от 28 июля 1942 года, который известен как "Ни шагу назад!". В этом уверен первый командир народного ополчения Донбасса, а ныне рядовой ВС РФ Павел Губарев.

Приказ Сталина назывался "О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций". Он был издан в связи с ухудшением стратегической обстановки на фронте, когда войска Красной армии потерпели ряд поражений и отступили к Волге и Кавказу, а дальнейшее отступление грозило государству гибелью.

Губарев считает, что прошедшие референдумы не повлияют на обстановку на фронте, "но теперь это точка невозврата".

"Теперь ни шагу назад! До победы!" - написал он в своем телеграм-канале.

Недавно он написал, что "в армии прошла работа над ошибками".

Депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что 4 октября, когда может быть окончательно утверждено присоединение освобожденных территорий Новороссии, станет "перепрошивкой истории": эта дата теперь будет не будет ассоциироваться с ельцинским расстрелом Белого дома в 1993 году.