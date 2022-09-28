Военком: всех ошибочно мобилизованных свердловчан вернут домой

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков заявил, что все ошибочно мобилизованные уральцы будут возвращены домой.

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Как рассказал Чирков на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, уже встречаются случаи, когда призывают свердловчан, не подлежащих частичной мобилизации.

"Я лично контролирую каждый случай и стараюсь вникнуть в каждое конкретное нарушение. Нужно понять, что наша страна не занималась мобилизацией со времен Великой Отечественной войны – более 80 лет. И граждане за мирное время забыли, что они обязаны регулярно уточнять свои учетные данные в военном комиссариате. Сотрудники военкомата не могут знать, что кто-то в пятый раз стал отцом или приобрел ту или иную болезнь. Я уже не говорю, что при смене места жительства граждане должны 100% извещать об этом военкомат", - отметил Сергей Чирков.

Он заверил, что все ошибочно мобилизованные будут возвращены домой.

Также военком высказался о сроках мобилизации. Ранее и.о. главы Пышминского городского округа Андрей Варлаков сообщил, что "первая волна" мобилизации на Среднем Урале якобы должна закончиться примерно 4 октября. Однако, как заявил Чирков, такого понятия, как "первая" или "вторая" волна, не существует.

"Все будет зависеть от складывающейся обстановки в данный период времени", - пояснил он.

Как сообщало Накануне.RU, ранее свердловский военком отказался назвать данные, сколько человек призвано в регионе в рамках частичной мобилизации. По его словам, это секретная информация.