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Общество Свердловская область
наркотики, мефедрон (2021) | Фото: источник в правоохранительных органах

Житель Первоуральска сделал на продажу больше 11 килограммов мефедрона

Житель Первоуральска предстал перед судом за производство и распространение наркотических средств. Вместе с подельниками в специально оборудованной лаборатории злоумышленник незаконно изготовил не менее 11,7 кг мефедрона для последующей продажи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, осужденный еще в июне прошлого года вместе с другими участниками преступной группировки приобрел оборудование и химические вещества для изготовления наркотика. Последним они занимались с июля по ноябрь того же года, пока 1 ноября злоумышленника не задержали сотрудники УФСБ России по Свердловской области.

До этих событий уралец успел "заработать" свыше 510 тыс. рублей, а для их легализации тратил деньги на погашение кредита и оплату аренды. В итоге в отношении мужчины было возбуждено дело по ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконное приобретение и хранение прекурсоров наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети "Интернет", организованной группой, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами). Свою вину осужденный признал и вскоре предстал перед судом.

Первоуральский городской суд учел, что виновный сотрудничал со следствием, а потому назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: мефедрон, наркотик, Первоуральск, суд



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