В Челябинске продали недострой за 7 млн рублей

В Челябинске объект незавершенного строительства в поселке Новосинеглазово продали за 7 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Объект со степенью готовности в 30% изъят у индивидуального предпринимателя в марте. На земельном участке разрешено размещения многоуровневой автостоянки с автомойкой, магазином и нежилыми помещениями.

Победителем стала Металлургическая компания "БЭСТ-М". Она должна завершить строительство за три года. Полученные средства будут перечислены бывшему собственнику.