28 Сентября 2022
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Общество В России
Николай Харитонов (2020) | Фото: Госдума РФ

В Госдуме предложили вообще закрыть россиянам выезд за границу

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов предложил на время закрыть все границы России – в том числе с дружественными и соседними странами. Он предложил сделать это, чтобы остановить поток уезжающих на фоне мобилизации. "Работы хватит всем. Пусть внутри страны ездят, пусть в Запорожье едут", - предложил Харитонов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал уезжающих "предателями", при этом ранее он сообщил, что все они захотят вернуться, а также рассказал, что некто в России ведет какие-то списки уехавших.

Также Володин считает, что в идеальном варианте о родителях и бабушках уезжающей молодежи должна заботиться именно эта молодежь, а не государство.

"Потребители, предатели. Здоровые, молодые, обеспеченные, у них все хорошо. Но страна у них на втором месте. Оставляют своих бабушек и родителей – пускай государство заботится", - сказал Володин, не пояснив, почему государство не должно заботиться о своих пожилых гражданах.  

Теги: госдума, россияне, границы, государство, вячеслав володин, госдума, николай харитонов



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