В МИД Грузии осудили референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях

Министерство иностранных дел Грузии осудило проведение на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей референдумов о присоединении их к России.

"Грузия осуждает незаконный референдум. Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - цитирует "Интерфакс" заявление министерства.

Референдумы проходили в четырех регионах с 23 по 27 сентября. Избирательные комиссии сообщили, что большинство проголосовавших высказались за вступление этих регионов в состав России.