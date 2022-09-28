28 Сентября 2022
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Политика За рубежом
тбилиси (2018) | Фото: Накануне.ru

В МИД Грузии осудили референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях

Министерство иностранных дел Грузии осудило проведение на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей референдумов о присоединении их к России.

"Грузия осуждает незаконный референдум. Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - цитирует "Интерфакс" заявление министерства.

Референдумы проходили в четырех регионах с 23 по 27 сентября. Избирательные комиссии сообщили, что большинство проголосовавших высказались за вступление этих регионов в состав России.

Теги: МИД Грузии, референдум



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