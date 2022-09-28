28 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Армия и ВПК Свердловская область
Коллаж, российские солдаты, армия (2022) | Фото: Накануне.RU

Секретная информация. Военком отказался назвать число мобилизованных свердловчан

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков отказался сообщить, сколько человек призвано в регионе в рамках частичной мобилизации. По его словам, это секретная информация.
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Ранее и.о. главы Пышминского городского округа Андрей Варлаков заявил, что в рамках мобилизации на Среднем Урале якобы планируется призвать 9 тыс. 700 человек. По словам Варлакова, "первая волна" должна закончиться примерно 4 октября.

Как рассказал Чирков на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, информация о количестве мобилизованных имеет гриф "ограниченный доступ".

"Мы не имеем права ее раскрывать. А то, что выступал глава одного из муниципальных районов нашей области – я не могу прокомментировать, откуда он взял эту цифру. Могу лишь сказать, что мы не выходим за рамки, заявленные Министерством обороны РФ – не более 1% от мобилизационных ресурсов субъекта", - пояснил свердловский военком.

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня Сергей Чирков прокомментировал ситуацию с появлением в Сети неких списков людей, якобы подлежащих частичной мобилизации. По его словам, они являются фейком.

Теги: мобилизация, военком, Минобороны, Свердловская область



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