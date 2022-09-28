Володин: "Ведутся списки тех, кто пытается уехать из страны после объявления мобилизации"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России ведется реестр тех, кто пытается уехать из страны после объявления мобилизации. "У нас составляют списки всех тех, кто стоит на выезд сейчас. Думаете, они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал?", - заявил председатель палаты во время пленарного заседания ГД.

Володин также заявил, что, якобы, на грузинской границе россиянам предлагают подписать некие признания о несогласии с "режимом Путина" и о том, что Россия якобы оккупирует 20% территории Грузии. Спикер Госдумы заявил, что подписавшие такие документы россияне – преступники и предатели, по возвращении им грозит наказание.