28 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
(2006) | Фото: Накануне.ru

Володин: "Ведутся списки тех, кто пытается уехать из страны после объявления мобилизации"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России ведется реестр тех, кто пытается уехать из страны после объявления мобилизации. "У нас составляют списки всех тех, кто стоит на выезд сейчас. Думаете, они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал?", - заявил председатель палаты во время пленарного заседания ГД.

Володин также заявил, что, якобы, на грузинской границе россиянам предлагают подписать некие признания о несогласии с "режимом Путина" и о том, что Россия якобы оккупирует 20% территории Грузии. Спикер Госдумы заявил, что подписавшие такие документы россияне – преступники и предатели, по возвращении им грозит наказание.

Теги: вячеслав володин, грузия, мобилизация



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