28 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Армия и ВПК Свердловская область
Военнослужащие (2022) | Фото: Накануне.RU

Свердловский военком: "списки мобилизованных" из соцсетей – фейк

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков прокомментировал ситуацию с появлением в Сети неких списков людей, будто бы подлежащих частичной мобилизации. По его словам, они являются фейком.
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Ранее сообщалось, что военкоматы якобы передают пограничникам списки граждан, подлежащих мобилизации, которым ограничен выезд из страны. Как заявил Чирков на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, сотрудники военкоматов Свердловской области таких списков не ведут и никому не передают.

"У нас есть закон, в котором написано, кому разрешен выезд за пределы РФ. Военный комиссариат Свердловской области в погранслужбу или какие-то еще силовые структуры ничего не передает и базу такую не ведет", - заверил военком.

Также в соцсетях стали появляться аналогичные "списки мобилизованных". Сергей Чирков отметил, что они не соответствуют действительности.

"Это просто фейковые списки, взятые из различных источников, которые не подтверждаются ничем. Я видел эти списки, могу сказать, что они не соответствуют действительности. Зачастую там попадаются различные категории граждан, которые никакого отношения к мобилизации не имеют", - добавил он.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Чирков заявил, что у его ведомства нет цели "загребсти" как можно больше человек в рамках частичной мобилизации.

Теги: списки, мобилизация, фейк, военком



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