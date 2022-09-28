Свердловский военком: "списки мобилизованных" из соцсетей – фейк

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков прокомментировал ситуацию с появлением в Сети неких списков людей, будто бы подлежащих частичной мобилизации. По его словам, они являются фейком.

Ранее сообщалось, что военкоматы якобы передают пограничникам списки граждан, подлежащих мобилизации, которым ограничен выезд из страны. Как заявил Чирков на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, сотрудники военкоматов Свердловской области таких списков не ведут и никому не передают.

"У нас есть закон, в котором написано, кому разрешен выезд за пределы РФ. Военный комиссариат Свердловской области в погранслужбу или какие-то еще силовые структуры ничего не передает и базу такую не ведет", - заверил военком.

Также в соцсетях стали появляться аналогичные "списки мобилизованных". Сергей Чирков отметил, что они не соответствуют действительности.

"Это просто фейковые списки, взятые из различных источников, которые не подтверждаются ничем. Я видел эти списки, могу сказать, что они не соответствуют действительности. Зачастую там попадаются различные категории граждан, которые никакого отношения к мобилизации не имеют", - добавил он.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Чирков заявил, что у его ведомства нет цели "загребсти" как можно больше человек в рамках частичной мобилизации.