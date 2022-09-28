28 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
паспорт гражданина США (2018) | Фото: В.Н. Горелых

Посольство США в Москве рекомендовало своим гражданам немедленно покинуть Россию

Американское посольство в Москве рекомендовало своим гражданам немедленно покинуть Россию.

"Граждане США должны отказаться от поездок в Россию, а те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе", - цитирует РБК уведомление для граждан США.

Дипломаты связывают это с объявлением мобилизации в России и указывают, что не исключен призыв на военную службу лиц с двойным гражданством.

Ранее в связи с "усложнением ситуации" покинуть Россию своим гражданам рекомендовали власти Болгарии и Польши.

Теги: москва, посольство, сша, мобилизация



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