28 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
Вячеслав Володин (2018) | Фото: duma.gov.ru

Володин – о нежелающих мобилизовываться россиянах: "Еще пороху не нюхали, а уже полезли под кровати и юбки"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") предложил передавать автомобили, которые, по его данным, бросают "бегущие" из России на границах семьям мобилизованных граждан.

Он резко раскритиковал граждан, покидающих страну на фоне мобилизации.

"Кто сегодня струсил и стоит в многокилометровых очередях – какое отношение к ним? Вы вдумайтесь. Они как мантру повторяли, воспевая запад и те страны, которые сейчас от них отказались, их презирают. А сейчас куда бегут? Туда, где мы создали стабильность. Но свою стану бросают. А затем пересидят время, которое их напугало – встанут в очереди назад. Но мы как к ним относимся? Вот вопрос. Нам надо сформулировать отношение к молодым людям, мужчинам, которые еще пороху не нюхали, а уже полезли под кровати и юбки. Это что такое?! А вот кто восемь лет под бомбежками – они свой выбор сегодня сделали. Там таких нет", - заявил Володин во время пленарного заседания Госдумы.

 "Оставаться там не будут, потому что денежки кончатся. Назад приедут. Но любви не будет, и денежек, возможно, тоже", - считает спикер палаты.

Теги: вячеслав володин, мобилизация, россияне, критика



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