Средний Урал снова среди лидеров по суточному covid-заражению

Свердловская область сегодня снова попала в лидеры по суточному количеству covid-зараженных. За последние сутки в регионе было выявлено 2 тыс. 330 больных коронавирусом, что почти на 60 меньше чем вчера, когда регион занял первое место в печальной статистике.

Сегодня же пальму первенства снова забрала Москва, где за прошедшие сутки зафиксировали в два раза больше зараженных, чем днем ранее - 4 тыс. 41 человек. На третьем месте Самарская область, где выявлен 2 тыс. 1 случай заболевания.

Помимо этого на Среднем Урале коронавирус поспособствовал смерти двух человек. Выздоровело 1 тыс. 765 свердловчан, госпитализировано из-за осложнений - 159.