28 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Армия и ВПК Свердловская область
Военный билет (2022) | Фото: Накануне.RU

Свердловский военком о мобилизации: У нас нет желания "загребсти" всех подряд

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков заявил, что у его ведомства нет цели "загребсти" как можно больше человек в рамках частичной мобилизации. Однако, по словам военкома, некоторые свердловчане "злоупотребляют своим правом", чтобы избежать службы.

Как рассказал Чирков на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, те, у кого есть отсрочка по состоянию здоровья, должны сразу же заявить об этом в военкомате и предоставить соответствующие "оправдательные документы".

"Зачастую сотрудники военкоматов не владеют этой информацией в полном объеме. Когда вам вручают повестку по мобилизации, вы должны в срок прибыть в военный комиссариат со всеми оправдательными документами, которые у вас есть на руках, чтобы подтвердить наличие того или иного заболевания. Извиняюсь за такое словосочетание, но многие наши граждане злоупотребляют своим правом. Когда приходят и говорят, что есть то или иное заболевание, например, плохо сплю ночью – поэтому дайте мне отсрочку", - заявил свердловский военком.

Он добавил, что если у человека условный туберкулез или ВИЧ, его не имеют права призывать, да и не будут этого делать. Однако каждый диагноз надо подтвердить документами.

"У нас нет желания, скажу такую избитую фразу, "загребсти" всех подряд или чтобы банально выполнить план. У нас нет плана как такового, мы не стараемся закончить в кратчайшие сроки. У нас есть желание с высоким качеством выполнить ту задачу, которую перед нами поставил президент", - заключил Сергей Чирков.

Напомним, сегодня находящимся в запасе свердловчанам отменили запрет на выезд из России.

Теги: военком, мобилизация, отсрочка



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