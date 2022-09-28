Песков – о завершении СВО: "Как минимум нужно освободить всю территорию ДНР"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обозначил "минимум", необходимый для завершения специальной военной операции. На вопрос, будет ли продолжена СВО после присоединения к России новых регионов, Песков ответил: "Как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой народной республики".

Он не стал комментировать возможность переформатирования СВО в контртеррористическую операцию, если украинские регионы станут российскими: "Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны".

Ранее о возможности переформатирования заявлял глава Крыма Сергей Аксенов. Он предположил, что военные действия на территории РФ предполагают формат КТО.