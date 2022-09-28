Пленных россиян в десятки раз меньше, чем пленных украинцев – Володин

Пленных россиян не в разы, а в десятки раз меньше, чем пленных украинских военных, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так он прокомментировал информацию о готовящихся переговорах по дальнейшему обмену. Ряд депутатов Госдумы высказали возмущение тем, что последний обмен – на "азовцев"* и Медведчука – был неравноценным.

На это Володин заявил, что самое важное – освободить россиян. При этом он не стал вспоминать принятый Госдумой на прошлой неделе закон о десяти годах лишения свободы за добровольную сдачу в плен.

"Если человек совершил преступление, если был членом террористической организации – он будет отвечать в любом случае, на территории какой бы страны он не находился. Даже если его обменяли. Наша задача: максимальное количество ребят освободить из плена. В сравнении с тем, сколько находится в плену украинских военнопленных, наших значительно меньше. Не в разы, в десятки раз", - заявил Волдин, обосновывая выдачу "азовцев"*.

"Наша позиция должна быть, что надо освободить как можно больше. Если мы исходим из этого – все остальное вторично", - добавил спикер Госдумы.

При этом он предлагает не прощать обмененных преступников и "добывать" их с территории других стран.

"Те, кто совершал преступления, должны ответить по закону. И то, что их освободили, это не освобождает их от ответственности. Экстрадировать их оттуда, добывать. Давайте не будем спекулировать на этом. Вызволили наших – молодцы, отдали "азовцев"* – значит, они должны быть экстрадированы с территории другой страны. Самое главное, чтобы наши были дома", - заявил Володин.

*"азовцы", "Азов" – запрещенная в России террористическая организация.