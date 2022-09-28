В свердловских городах организовали сбор средств для мобилизованных

28 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Гуманитарная помощь из Ирбита в ДНР (2022) | Фото: Свердловское региональное отделение партии &quot;Единая Россия&quot;

В свердловских городах организовали сбор средств для мобилизованных

В нескольких городах Свердловской области организовали сбор средств для мобилизованных граждан. Принимаются медикаменты, батарейки, а также теплые носки, перчатки, дождевики и другая одежда.

Первая партия продуктов и медикаментов уже отправилась в Елань из Березовского, сообщает в своих соцсетях глава города Евгений Писков. Помощь в приобретении товаров оказали городские предприятия. Помимо этого, медцентр "Мой доктор" сегодня ночью собирал индивидуальные аптечки с препаратами первой необходимости. Чтобы оперативно получать информацию от мобилизованных березовчан, создан единый чат с руководством города.

Градоначальник добавил, что с сегодняшнего дня с 12.00 до 19.00 на базе центра общественных организации на Загвозкина, 5 открылся пункт сбора вещей для мобилизованных. Отмечается, что вещи должны быть новыми и в идеальном состоянии. В список необходимых вещей попали:

  • спальные мешки из комплекта "Ратник";
  • коврики-пенка;
  • пауэрбанки на 30А;
  • батарейки, разные;
  • шапки, балаклавы, подшлемники;
  • перчатки тактические и зимние;
  • предметы личной гигиены (шампунь, мыло, влажные салфетки и т.д.);
  • термобелье и термоноски (универсальных размеров);
  • дождевики;
  • теплые стельки для обуви;
  • продукты с длительным сроком использования;
  • железная посуда (кружка, ложка, котелок).

"Отвечая на вопрос, почему население должно участвовать в обеспечении мобилизованных всем необходимым, "ведь это забота государства", скажу следующее.
Можно задавать справедливые вопросы и ждать ответы на них. А можно безотлагательно действовать. Государство, конечно, обеспечит. Речь о том, что уже сегодня можно оперативно решать текущие вопросы силами тех, кто не хочет и не может оставаться в стороне. Участие в этой деятельности сугубо добровольное. К слову, для тех, кто не в курсе, в 1943г. во время боев под Сталинградом был сформирован Уральский добровольческий танковый корпус, оснащенный оружием и техникой, изготовленной на взносы трудящихся Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермской) областей, т.е. на средства населения, простых советских людей, находящихся в глубоком тылу. УДТК дошел с победными боями до Берлина! Фраза "Своих не бросаем!" должна перестать быть лозунгом и стать руководством к действию. "Всё - для фронта, всё - для Победы!" тоже теперь звучит актуально", - написал Писцов.

Он также добавил, что за первые 12 часов существования спецсчета для сбора средств, для мобилизованных березовчан было собрано около 350 тыс. рублей.

Не остаются в стороне и волонтеры благотворительной группы "Белый цветок", деятельность которых распространяется на Богданович и Сухой Лог, Камышлов и Гагарский. В Богдановиче накануне был организован пункт сбора на ул. Кунавина, д. 21. В будние дни горожане могут принести теплые вещи: носки, вязаные шерстяные носки, шерстяные пояса, перчатки, термобелье, варежки, водолазки и т.п. А также медикаменты: бинты, перекись водорода, вату, лейкопластырь, жгуты и т.д. Парацетамол, анальгин и другие лекарства только с действительным сроком годности, прокладки, тампоны. Для тех, кто не может дойти до пункта, волонтеры готовы самостоятельно заехать за вещами.

Помимо продуктов и вещей, горожане также могут помочь финансово. Все чеки волонтеры публикуют у себя в группе.

"Закуп медицины продолжается. Сегодня объехали несколько аптек, выбор по количеству небольшой, но сколько было забрали. Завтра с Аптеки.ру три заказа придет. В Живике заказали жгуты красные и губки кровоостанавливающие побольше. Завтра едем снова закупаться по аптекам т.к количество нас не устроило. Итого общая сумма 54625, руб.60 к. Спасибо всем за помощь! Победа будет за нами!!!" - пишут волонтеры.

В самой Елани также открылись пункты сбора: в зоомагазине и пунктах Wildberries, сообщает Telegram-канал "Еланский гарнизон". Горожан просят приносить:

  • чайники;
  • сало, сахар, кофе 3 в 1, чеснок, лимоны;
  • розжиг, спички;
  • лейкопластырь, парацетамол, анальгин, мукалтин;
  • воду;
  • перчатки;
  • рабочие или вязаные стельки в берцы.

Напомним, что Госдума решила взять на контроль ситуацию, попавшую на "видеозапись из казармы". На видео якобы из пункта сбора и подготовки военнослужащая говорит мобилизованным мужчинам, что якобы форма и прочая военная атрибутика - это единственное, что может предоставить армия. Все медикаменты, жгуты и даже спальные мешки они якобы должны найти себе сами. По некоторым данным, видео могло быть снято в свердловской Елани, однако пока эта информация не подтверждается.

Теги: мобилизация, сбор средств, помощь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети