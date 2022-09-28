В свердловских городах организовали сбор средств для мобилизованных

В нескольких городах Свердловской области организовали сбор средств для мобилизованных граждан. Принимаются медикаменты, батарейки, а также теплые носки, перчатки, дождевики и другая одежда.

Первая партия продуктов и медикаментов уже отправилась в Елань из Березовского, сообщает в своих соцсетях глава города Евгений Писков. Помощь в приобретении товаров оказали городские предприятия. Помимо этого, медцентр "Мой доктор" сегодня ночью собирал индивидуальные аптечки с препаратами первой необходимости. Чтобы оперативно получать информацию от мобилизованных березовчан, создан единый чат с руководством города.

Градоначальник добавил, что с сегодняшнего дня с 12.00 до 19.00 на базе центра общественных организации на Загвозкина, 5 открылся пункт сбора вещей для мобилизованных. Отмечается, что вещи должны быть новыми и в идеальном состоянии. В список необходимых вещей попали:

спальные мешки из комплекта "Ратник";

коврики-пенка;

пауэрбанки на 30А;

батарейки, разные;

шапки, балаклавы, подшлемники;

перчатки тактические и зимние;

предметы личной гигиены (шампунь, мыло, влажные салфетки и т.д.);

термобелье и термоноски (универсальных размеров);

дождевики;

теплые стельки для обуви;

продукты с длительным сроком использования;

железная посуда (кружка, ложка, котелок).

"Отвечая на вопрос, почему население должно участвовать в обеспечении мобилизованных всем необходимым, "ведь это забота государства", скажу следующее.

Можно задавать справедливые вопросы и ждать ответы на них. А можно безотлагательно действовать. Государство, конечно, обеспечит. Речь о том, что уже сегодня можно оперативно решать текущие вопросы силами тех, кто не хочет и не может оставаться в стороне. Участие в этой деятельности сугубо добровольное. К слову, для тех, кто не в курсе, в 1943г. во время боев под Сталинградом был сформирован Уральский добровольческий танковый корпус, оснащенный оружием и техникой, изготовленной на взносы трудящихся Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермской) областей, т.е. на средства населения, простых советских людей, находящихся в глубоком тылу. УДТК дошел с победными боями до Берлина! Фраза "Своих не бросаем!" должна перестать быть лозунгом и стать руководством к действию. "Всё - для фронта, всё - для Победы!" тоже теперь звучит актуально", - написал Писцов.

Он также добавил, что за первые 12 часов существования спецсчета для сбора средств, для мобилизованных березовчан было собрано около 350 тыс. рублей.

Не остаются в стороне и волонтеры благотворительной группы "Белый цветок", деятельность которых распространяется на Богданович и Сухой Лог, Камышлов и Гагарский. В Богдановиче накануне был организован пункт сбора на ул. Кунавина, д. 21. В будние дни горожане могут принести теплые вещи: носки, вязаные шерстяные носки, шерстяные пояса, перчатки, термобелье, варежки, водолазки и т.п. А также медикаменты: бинты, перекись водорода, вату, лейкопластырь, жгуты и т.д. Парацетамол, анальгин и другие лекарства только с действительным сроком годности, прокладки, тампоны. Для тех, кто не может дойти до пункта, волонтеры готовы самостоятельно заехать за вещами.

Помимо продуктов и вещей, горожане также могут помочь финансово. Все чеки волонтеры публикуют у себя в группе.

"Закуп медицины продолжается. Сегодня объехали несколько аптек, выбор по количеству небольшой, но сколько было забрали. Завтра с Аптеки.ру три заказа придет. В Живике заказали жгуты красные и губки кровоостанавливающие побольше. Завтра едем снова закупаться по аптекам т.к количество нас не устроило. Итого общая сумма 54625, руб.60 к. Спасибо всем за помощь! Победа будет за нами!!!" - пишут волонтеры.

В самой Елани также открылись пункты сбора: в зоомагазине и пунктах Wildberries, сообщает Telegram-канал "Еланский гарнизон". Горожан просят приносить:

чайники;

сало, сахар, кофе 3 в 1, чеснок, лимоны;

розжиг, спички;

лейкопластырь, парацетамол, анальгин, мукалтин;

воду;

перчатки;

рабочие или вязаные стельки в берцы.

Напомним, что Госдума решила взять на контроль ситуацию, попавшую на "видеозапись из казармы". На видео якобы из пункта сбора и подготовки военнослужащая говорит мобилизованным мужчинам, что якобы форма и прочая военная атрибутика - это единственное, что может предоставить армия. Все медикаменты, жгуты и даже спальные мешки они якобы должны найти себе сами. По некоторым данным, видео могло быть снято в свердловской Елани, однако пока эта информация не подтверждается.