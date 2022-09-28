28 Сентября 2022
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Беженцы из Харьковской области (2022) | Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

В Киеве считают, что за границей остаются только 1 млн украинцев, в ООН - 6 млн

После 24 февраля с Украины выехали 8,4 млн граждан республики, а въехали 7,2 млн, заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

По ее словам, сейчас за границей находятся, таким образом, всего 1,2 млн украинцев. И большинство из них уже могут не вернуться, так как в мире идет жесткая конкуренция за трудовые ресурсы.

Эти цифры вызывают большое сомнение. В конце августа Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщало, что Украину покинули 11,5 млн человек, а въехали почти 5 млн, то есть отток составлял 6,5 млн.

Теги: Украина, миграция, беженцы



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