В Госдуму внесен бюджет на 2023 год

В Госдуму внесен бюджет РФ на 2023 год, сообщил сегодня на пленарном заседании ГД спикер палаты Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что правительство спроектировало документ дефицитом на три ближайших года.

Новое бюджетное правило в условиях вынужденного сохранения высокого уровня расходов отложено на 2025 год, налоги на сырьевых экспортеров из-за ожидаемого сокращения общих поступлений будут заметно увеличены.

На 2023 год доходы запланированы в размере 26,13 трлн руб.— это на 1,6 трлн меньше, чем ожидается в этом году (27,7 трлн руб.). Расходы главного финансового документа должны составить 29,06 трлн руб. В текущем году - 29 трлн руб.

Такой отрыв доходов от расходов приведет к дефициту бюджета в 2023 году в размере 2,9 трлн руб., или 2% ВВП, что вдвое больше 1,1% ВВП из июньских проектировок Минфина и превышает прогнозируемый по итогам этого года уровень в 0,9% ВВП, или 1,3 трлн руб.