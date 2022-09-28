28 Сентября 2022
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Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Госдума проведет внеплановое заседание 3 октября, региональная неделя переносится

Госдума переносит региональную неделю из-за необходимости провести 3 и 4 октября пленарные заседания. Решение было принято на сегодняшнем заседании палаты.

"Задачи СВО должны быть достигнуты, мы должны делать все для этого. Мы действуем исключительно в интересах жителей нашей страны, нашего государства", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Региональная неделя будет перенесена с 3 октября на 10-е. 3 октября предлагается провести пленарное заседание с началом в 14 часов мск, до этого соберется совет Госдумы и комитеты. 4 октября также будет пленарное заседание с рассмотрением текущих, "накопившихся" вопросов. Во второй половине дня 4 октября депутаты смогут уехать в регионы и пробыть там до 17 октября. Чем вызвано такое решение – я думаю, вы понимаете", - сказал Володин.

Теги: госдума, пленарное заседание, вячеслав володин



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