Госдума проведет внеплановое заседание 3 октября, региональная неделя переносится

Госдума переносит региональную неделю из-за необходимости провести 3 и 4 октября пленарные заседания. Решение было принято на сегодняшнем заседании палаты.

"Задачи СВО должны быть достигнуты, мы должны делать все для этого. Мы действуем исключительно в интересах жителей нашей страны, нашего государства", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Региональная неделя будет перенесена с 3 октября на 10-е. 3 октября предлагается провести пленарное заседание с началом в 14 часов мск, до этого соберется совет Госдумы и комитеты. 4 октября также будет пленарное заседание с рассмотрением текущих, "накопившихся" вопросов. Во второй половине дня 4 октября депутаты смогут уехать в регионы и пробыть там до 17 октября. Чем вызвано такое решение – я думаю, вы понимаете", - сказал Володин.