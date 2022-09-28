Житель Челябинской области получил срок в колонии за мошенничество

Жителя Челябинской области приговорили к 2 годам 9 месяцам в колонии строгого режима за хищение денежных средств под предлогом оказания помощи родственнице, попавшей в ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В мае подсудимый, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, позвонил потерпевшей, и представившись сотрудником полиции, убедил передать ему денежные средства для избежание привлечения ее родственницы к уголовной ответственности за ДТП.

В результате он похитил у потерпевшей 150 тыс. рублей. По решению суда он должен возметсить ущерб.