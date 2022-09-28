28 Сентября 2022
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Экономика В России
Ноутбук (2022) | Фото: Thomas Peter / Reuters

Отток айтишников из России может оказаться в 2-3 раза больше, чем весной

Отток IT-специалистов из России в ближайшее время может оказаться в 2-3 раза больше, чем весной этого года, считает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. С ним соглашается глава ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров, мнения экспертов приводит РБК.  

Ранее Российская ассоциация электронной коммерции (РАЭК) оценивала отток после начала военной спецоперации в 50-70 тыс. специалистов, во "вторую волну" в апреле могли уехать еще 70-100 тыс. айтишников.

При этом в конце весны представители Минцифры и правительства говорили о том, что часть уехавших специалистов — до 85% — вернулись в Россию.

Глава АНО "Информационная культура" Иван Бегтин считает, что 100 тыс. потенциально уехавших IT-специалистов — это "минимальная планка, от которой нужно сейчас отталкиваться".

Эксперты отмечают, что айтишники будут уезжать из-за неопределенности ситуации, размытости параметров мобизилации и из-за того, что далеко не все попадают под бронь Минцифры.

"Существенно больше может оказаться тех, кто, не разобравшись, просто спрятался и/или уехал. А те, кто планировал вернуться, отложили это решение до лучших времен", — говорит Комлев. По его словам, Минцифры сделали многое, но все равно остались специалисты, которые не попали под бронь, например, те, кто не имеет высшего образования.

Теги: it-специалисты, отток, эмиграция, мобилизация



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